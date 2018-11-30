السويحلي يهزم الأولمبي في الدوري الممتاز تقدم الأولمبي بهدف عن طريق "أحمد" وعدل السويحلي النتيجة بواسطة البرازيلي "أوتيمار"

أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق السويحلي انتصار ثمين على حساب الأولمبي 3-2 اليوم الجمعة على ملعب مصراتة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الأولمبي بهدف عن طريق “أحمد” وعدل السويحلي النتيجة بواسطة البرازيلي “أوتيمار” وأضاف “عبدالحي بو شرود” لينتهي الشوط الأول 2-1.

وفِي الشوط الثاني نجح السويحلي في إضافة هدف ثالث بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص الأولمبي الفارق عن طريق “عبد العزيز الصويعي” في الدقيقة 80 لينهي حكم المباراة عبد الباسط شعوب اللقاء بتفوق السويحلي 3-2.

وبهذا الفوز يضع السويحلي 3 نقاط في أول جولة من المسابقة ويصبح الأولمبي من دون أي نقطة.