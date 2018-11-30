السفير الأسباني : استقرار مؤسسة النفط ضروري لإنعاش الاقتصاد الليبي

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، المهندس “مصطفى صنع الله”، سفير أسبانيا لدى ليبيا، “فرانسيسكو دي ميجيل”، والوفد المرافق له.

وأثنى السفير على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة ، مشيداً بالتزام المؤسسة الحياد والنأي عن كل التجاذبات السياسية ، إضافة إلى مساهمتها في إنعاش الاقتصاد الليبي.

وأشاد السفير بالدّور الذي تقوم به المؤسسة في زيادة الإنتاج ، وذلك على الرغم من كلّ التحديات الراهنة في كافة أرجاء البلاد.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن امتنانه للحكومة الأسبانية ، لدعمها المتواصل للمؤسسة ، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط المؤسسة بشريكها الاستراتيجي ، شركة “ريبسول” .

وعلّق صنع الله في هذا الخصوص قائلاً: ” نحن فخورون جداً بالعلاقة المتينة التي تربطنا بشركة ريبسول ، كما أننا نثمّن الدور البارز الذي تلعبه هذه الشركة في مساعدتنا على تحقيق مستهدفاتنا من الإنتاج والتنمية المكانية في المناطق القريبة من عملياتها”.

وأضاف صنع الله قائلاً :” على الرغم من كلّ التحدّيات التي تواجهنا ، فإن الشراكة التي تجمعنا بشركة “ريبسول” تساعدنا بشكل كبير على إحداث تغيير والمضي قدماً.

وقد دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على تكريس مبدأ الشفافية ، إلى جانب التزامها بواجبها الأخلاقي والوطني في الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي ، حيث تعدّ المؤسسة مثالاً يحتذى به في هذا الصدد ، ونحن نتمنّى أن تحذو جميع المؤسسات الحكومية حذوها ؛ إذ أنّ الشفافية تعتبر أحد أهم عوامل استقرار ليبيا في المستقبل ، ولذلك سوف نلتزم بتكريسها أكثر من أي شيء آخر ، كما أننا نعمل على توطيد العلاقات وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية من خلال تبنّي سياسة “الجار الطيب” ، وسنقوم بدعم هذه المناطق قدر الإمكان ، وذلك في حدود الميزانيات المتاحة. ”