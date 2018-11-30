لاختبار المستخدمين .. صافرة حريق وهمية بميناء الحريقة ومصفاة طبرق 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام قسم السلامة بميناء الحريقة ومصفاة طبرق الإربعاء بإطلاق صافرة إنذار وهمية لاختبار المستخدمين بالموقع بدون علمهم ، وقد كانت النتيجة إيجابية لدى الجميع ، من حيث سرعة الإخلاء والتجمع في الأماكن المحددة .

وأكد قسم السلامة بمرسى الحريقة بنجاح الاختبار لمدى سرعة الاستجابة والقدرة لمستخدمي الموقع على تنفيذ خطة الطوارئ والإخلاء ، والتجمع عند النقاط المحددة ، وحرصاً على التدريب ، والرفع من كفاءة قسم السلامة .