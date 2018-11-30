البعثة الأممية تؤكد استمرار تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون بطرابلس

اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها لا تزال تتلقى تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في طرابلس ، مشيرةً في بيانها إلى أن الظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية .

ودعت البعثة ، في بيانها الذي أصدرته مساء الخميس ، السلطات الليبية ، إلى اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم ، وتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.

وختمت البعثة بيانها بالتأكيد ، على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمال بالغة الوحشية ؛ بل هي أيضاً إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه العمليات أو تنفيذ أوامر الإعدام بإجراءات موجزة المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي.

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