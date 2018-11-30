مدرب الأهلي بنغازي يكشف أسباب الخسارة في موريتانيا لا توجد أي ضربة جزاء، ولا حتى أي احتكاك في تلك اللقطة، الحكم لم يكن موفقا في منح النادي الموريتاني ضربة جزاء

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدرب الأهلي بنغازي محمد عودة إن حكم مباراة فريقه أمام إف سي نواذيبو أثر على لاعبيه بعد أن منح لصاحب الأرض ضربة جزاء.

وأضاف عودة ”في رأيي الشخصي لا توجد أي ضربة جزاء، ولا حتى أي احتكاك في تلك اللقطة، الحكم لم يكن موفقا في منح النادي الموريتاني ضربة جزاء”.

وتابع مدر الأهلي ”بعد ضربة الجزاء الخيالية، صار الجميع يتجنب الاحتكاك مع لاعبي نواذيبو، وهو الأمر الذي أثر علينا كثيرا”، مشيدًا بأداء لاعبيه ، ضمن الدور الأول من تصفيات دوري أبطال أفريقيا.

وكان إف سي نواذيبو تغلب مساء الأربعاء على الأهلي بنغازي، بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة احتضنها ملعب شيخا ولد بيديا، في انتظار مباراة العودة يوم 5 ديسمبر بملعب بترو سبورت في القاهرة.