مدرب مصري يقود سلة النصر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي النصر بشكل رسمي مع المدرب المصري “أمير إبراهيم” لقيادة فريق كرة السلة بالنادي .

وأكد رئيس جهاز كرة السلة في نادي النصر ، “أحمد التركي” ، أن إدارة النادي اتفقت بشكل نهائي مع المدرب المصري “أمير إبراهيم” ، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في النادي خلال منافسات الموسم الجاري.2018_2019، مضيفاً أن المدرب وصل لبنغازي للبدء في مهامه .

يشار إلى أن “أمير إبراهيم” (52) عام حائز على بكلوريوس في التربية الرياضية ، والعديد من شهادات الدراسات العليا لتدريب كرة السلة فيما يخص مساره الرياضي ، وسبق للمدرب وأن قاد الأهلي طرابلس الموسم الماضي ، وتحصل معه على كأس ليبيا ، وأشرف أيضاً على تدريبات المنتخب المصري تحت (18) سنة ، والعديد من الفرق المصرية إضافة إلى كل من نادي أحد السعودي، واهلي جدة ، والاتحاد ، وفريق الشباب العربي، والمنتخب الوطني الليبي .