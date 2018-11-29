الشاطئية تستعد للإفريقية بمعسكر خارجي

أخبار ليبيا 24 – خاص

يدخل منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية في معسكر خارجي قصير في القاهرة .

ويأتي هذا المعسكر استعداداً للمشاركة في كأس إفريقيا للعبة التي ستحتضنها شرم الشيخ المصرية خلال الأيام المقبلة .

وتضم بعثة المنتخب التي غادرت للقاهرة (19) شخص وهم “حسين حبيب” رئيس الوفد “محمد بحر” رئيس لجنة الشاطئية “عماد بيزان” مدرب المنتخب و”أحمد شوبير” مدرب حراس و”عبد الحكيم المزداوي” مشرف و “ماشاء الله حويل” إداري و”عبدالمنعم” دكتور الفريق إضافة إلى (12) رياضي وهم :”هشام اعمارة، و”محمد التاورغي” ، و”عادل الشريف” ، و”زهير المنقاوي”، و”عبدالحميد أبورقيقة”، و”عبدالحميد المريمي” ، و”عصام زايد” ، و”وليد ارحومة”، و”محمد حمودة” ، و”عبدالرحيم البوعيشي” ، و”إسلام عبدالله” ، و”طارق قطيط” .