استهداف تجمع للعناصر مسلحة من قبل طيران مجهول شرق العوينات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر عسكرية من مدينة غات أن طائرات حربية مجهولة الهوية شنت غارة عصر اليوم ، استهدفت أحد الأودية جنوب واحة العوينات ، الواقعة شمال مدينة غات بجنوب غرب ليبيا .

وأوضحت المصادر أن الضربة الجوية التي استهدفت تجمع مشبوه في منطقة “تين غيدن” التي تبعد 20 كيلومتراً عن العوينات ، يُشتبه بأنها كانت بتنفيذ القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم “ ، إلا أنه وحتى لحظة نشر هذا الخبر لم تتوفر أي معلوماتٍ مؤكدةً بشأن ضحايا الضربة الجوية.

يُشار إلى أن قوات الأفريكوم سبق وأن استهدفت عدداً من القيادات الإرهابية في عدة مُدن ليبية ، كان آخرها في مدينة بني وليد ، واستهدفت من خلالها الإرهابي ، وليد أبوحربية غميض.

وسبق أن شهدت عدة مناطق جنوبية متفرقة ضربات جوية مماثلة استهدفت تجمعات سرية لأقطاب جماعات إرهابية ، لكن لم يتم تبنيها من أي جهة رسمية ، سواء دولية أو إقليمية .