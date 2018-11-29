3 مباريات في افتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم 

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح الاتحاد المصراتي مشاركته في الدوري الليبي ، بانتصار كبير على ضيفه فريق المحلة ، بنتيجة 4 – 0 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مصراتة ، مساء أمس الأربعاء ، لحساب الأسبوع الأول للمجموعة الثانية من المسابقة.

وسيطر أبناء المدرب “جلال الدامجة” على اللقاء ، ونجحوا في الوصول لمرمى خصمهم في 4 مناسبات ، عن طريق كل من “أحمد القديري” “هدفين “، “رويد بن حامد” ، مصدق العمامي.

وبهذه النتيجة يحصد الاتحاد المصراتي أول 3 نقاط له في بداية مشواره في البطولة المحلية.

وفي ذات المجموعة نجح الوحدة في خطف فوز ثمين بهدف، على أبو سليم، الوافد الجديد على المسابقة على أرضية ملعب الأكاديمية بجنزور.

اقتنص هدف الوحدة المهاجم الواعد “محمود الغنينمي” ، في آخر دقائق المباراة.

وفِي المجموعة الأولى سجل التعادل الإيجابي 2-2 في مواجهة نجوم أجدابيا وضيفه الصداقة ، في اللقاء الذي احتضنة ملعب سرت.

سجل المهاجم المخضرم “عاشور شقلوف” هدفي الصداقة ، فيما جاء هدفي نجوم أجدابيا عبر “ناصر العروسي” و”ناجي كمونة”.