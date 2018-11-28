بلدية تازربو تكشف تفاصيل إطلاق النيران على موكب ” المسماري” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المركز الإعلامي لبلدية تازربو، السبب وراء إطلاق النار على موكب المتحدث باسم الجيش الليبي عدم التنسيق بينهم وبين القوة المتواجدة في الشعلة .

وأوضح المركز أنه نظرًا لإعلان حالة الطوارئ بالمنطقة، واستخدام القوة ضد أي تحركات مشبوهة، فقد توقعت القوات المكلفة أن هذا الرتل تابع للعناصر الإرهابية .

وأضاف المركز، خلال بيان له اليوم الأربعاء ،” أن سبب تأخر المؤتمر الصحفي يبدو أن هناك صعوبة في عملية البث المباشر من منطقة تازربو”.

وكان المركز الإعلامي لبلدية تازربو قد أعلن عن تعرض موكب العميد أحمد المسماري لإطلاق النيران عليه .