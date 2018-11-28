استهداف موكب الناطق باسم الجيش بالقرب من موقع السرير النفطي

مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تتخذ من موقع السرير النفطي ثكنة لها

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أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد مصدر أمني مطلع من مدينة تازربو تعرض موكب الناطق الرسمي باسم قوات الجيش عميد أحمد المسماري والوفد المرافق له لإطلاق النار .
وأوضح المصدر أنه يعتقد أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تتخذ من موقع السرير النفطي ثكنة لها، وهي من قامت بالفعل  .
وذكر المصدر أن الهدف من زيارة المسماري لمنطقة السرير لإقامة المؤتمر الصحفي الأسبوعي من هناك، لإرسال رسالة للعالم أن المدينة أمنة وتحت سيطرة القوات المسلحة .
وتابع المصدر أن الوفد الذي كان قادم من بنغازي قاصد تازربو بعد العملية الأخيرة التي تبنها تنظيم الدولة، وتم رجوعهم إلى جالو كإجراء احترازي .
يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف والوفد المرافق له قام بزيارة لمنطقة تازربو هذا اليوم للوقوف على الوضع الأمني المتردي للمنطقة ولتقديم واجب العزاء .

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