استهداف موكب الناطق باسم الجيش بالقرب من موقع السرير النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني مطلع من مدينة تازربو تعرض موكب الناطق الرسمي باسم قوات الجيش عميد أحمد المسماري والوفد المرافق له لإطلاق النار .

وأوضح المصدر أنه يعتقد أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تتخذ من موقع السرير النفطي ثكنة لها، وهي من قامت بالفعل .

وذكر المصدر أن الهدف من زيارة المسماري لمنطقة السرير لإقامة المؤتمر الصحفي الأسبوعي من هناك، لإرسال رسالة للعالم أن المدينة أمنة وتحت سيطرة القوات المسلحة .

وتابع المصدر أن الوفد الذي كان قادم من بنغازي قاصد تازربو بعد العملية الأخيرة التي تبنها تنظيم الدولة، وتم رجوعهم إلى جالو كإجراء احترازي .

يشار إلى أن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف والوفد المرافق له قام بزيارة لمنطقة تازربو هذا اليوم للوقوف على الوضع الأمني المتردي للمنطقة ولتقديم واجب العزاء .