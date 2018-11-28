رغم استمر الاشتباكات فيها .. بوشناف يطلع على الأوضاع الأمنية في تازربو 

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إلى مدينة بنغازي عائدا من بلدية تازربو التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات ووفد يضم عددا من مدراء أمن الواحات.

وتأتي زيارة بوشناف للبلدية التي تعرضت لهجوم إرهابي خلال الأيام الماضية، وخلف عددًا من الشهداء والجرحى، وذلك لبحث الوضع الأمني للبلدية وتثبيت القوة الأمنية المرافقة له في البلدية.

وتزامنت زيارة وزير الداخلية مع اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة، لكن القوات الأمنية المرافقة للوزير وقوات الجيش المرابطة في تازربوا تمكنت من صد الهجوم ودحر المهاجمين.

ووفقا لأوامر وتعليمات وزير الداخلية، فإن القوة المرافقة له والمشكلة من مختلف وحدات وزارة الدخلية وفروع الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريات أمن طوق تازربو، تم تثبيتها في تلك البلدية لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق و الأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

وتفقد خلال الجولة بلديات الواحات أوجلة جالو اجخرة لتفقد أوضاعها، خلال مروره بالمنطقة.