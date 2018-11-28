بعد إشهار إسلامها.. ملك ماليزيا يتزوج ملكة جمال روسيا

تزوج ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، من ملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا، في حفل زفاف أسطوري أقيم بالعاصمة الروسية، موسكو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السلطان الذي يبلغ من العمر 49 عاما، تزوج من فويفودينا، البالغة من العمر 25، وأقام حفلا في إحدى المجمعات الملكية الفاخرة بالعاصمة الروسية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تقارير تحدثت عن اعتناق ملكة جمال روسيا الإسلام في وقت سابق من السنة الجارية.

وعملت فويفودينا، وهي ابنة طبيب، سابقا كعارضة أزياء في الصين والتايلاند، كما توجت بملكة جمال روسيا عام 2015.

وتميز الحفل بخلوه من المشروبات الكحولية، كما ارتدى الملك زيا تقليديا ماليزيا، فيما تزينت العروس بفستان أبيض.

وذكرت مصادر إخبارية ماليزية، أن ملكة الجمال السابقة تخرجت من كلية الأعمال في الجامعة الروسية للاقتصاد، مشيرة إلى أنها اعتنقت الإسلام يوم 16 أبريل 2018.

وتابعت أنه من المتوقع تغيير اسم فويفودينا في كوالالمبور إلى “ريهانا أوكسانا غورباتينكو”.

والسلطان محمد الخامس، من مواليد 1969، هو الملك الخامس عشر لماليزيا، حيث تولى المنصب في ديسمبر 2016.