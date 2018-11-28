ارتفاع إحصائية حالات القئ والإسهال في غات .. ووزارة صحة الوفاق تكشف الأسباب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى غات العام “عائشة العزاوي” عن ارتفاع حصيلة حالات الإسهال والقئ خلال شهر نوفمبر إلى 460 حاله بينهم 110 طفل.

وقالت العزاوي – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – إنه وبحسب الشؤون الطبية بالمستشفى الأسباب غير معروفة حتى هذه اللحظة، بسبب ضعف الإمكانيات في المختبرات بالمستشفى.

وأوضحت العزاوي، أنه تمت إحالة جميع البيانات إلى الجهات ذات الاختصاص المباشر لكشف الأسباب ، مشيرةً إلى أنه بالفترة الماضية سجلت حالتين وفاة لطفلين ، وإصابة أكثر من 200 حالة .

وفي السياق ذاته قالت مسؤولة مكتب الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني “وداد أبو النيران” في تصريح إلى أخبار ليبيا 24 ، أن سبب حالات الإسهال والقئ في غات ، نتجية اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ، بعد سقوط الأمطار الفترة الماضية والتي تسببت في فيضانات .

وأوضحت ابو النيران ، أن وزارة الصحة أرسلت شحنة محاليل وريديه طارئة للسيطرة على الجفاف الناتج عن الإسهال والقئ خصوصاً لحالات الأطفال .