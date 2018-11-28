جنائي شحات يضبط مروج للمخدرات

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبط عناصر البحث الجنائي بمديرية أمن شحات شخص إثناء عملية ترويج الخمور محلية الصنع داخل المدينة ، وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم “حسن بوكريم” ، إن أعضاء قسم البحث الجنائي عملوا خلال الفترة الماضية على تتبع هذا الجاني ، وجمعوا معلومات عنه ، وبعد التأكد من صحة المعلومات وأخذ الإذن من النيابة العامة ألقت العناصر القبض على المدعو إثناء محاولة ترويج للخمور داخل المدينة.