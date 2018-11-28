التحريات تحذر من منتج شامبو للشعر والجسم 

تم تزوير صلاحية المنتج المذكور إلى سنة 2022

5

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي ، المواطنين وأولياء الأمور من منتج يتداول حالياً في الأسواق والمحلات التجارية وهو عبارة عن شامبو شعر وكذلك شامبو جسم منتهيا الصلاحية .

وأشار القسم إلى أنه تم تزوير صلاحية المنتج المذكور إلى سنة 2022 ، وقد تمكن أعضاء التحريات من ضبط حوالي 4800 عبوة .

وأوضح القسم أن معلومات أوردت بأن الكمية التي دخلت إلى مدينة بنغازي تقدر بكميات كبيرة لم يتمكن من حصرها ، منبهاً إلى المواد المصنعة في المنتج المشار إليه ، كونها تتسبب في الامراض .

وطالب القسم الإبلاغ عن مكان تواجدها ، محذراً التجار بعدم بيعها للمواطنين ، أو استخدامها داعياً الجهات الأمنية للتعاون في ضبطها وإحالتها إلى جهاز الحرس البلدي .

مقالات ذات صلة

جنائي شحات يضبط مروج للمخدرات

أمن طرابلس تنفي وفاة رئيسها السابق 

مجلس النواب يقرّ قانون الميزانيّة العامة لعام 2018 

عقب هجوم تازربو..عميد بلدية جالو يشدد على وضع خطة وإعلان حالة الطورائ

المزيد

جنائي شحات يضبط مروج للمخدرات

أمن طرابلس تنفي وفاة رئيسها السابق 

مجلس النواب يقرّ قانون الميزانيّة العامة لعام 2018 

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24