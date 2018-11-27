انتشال مزيد من الجثث من أكبر مقبرة جماعية بالرقة قدرت الفرق الطبية، وجود أكثر من 1500 جثة دفت فيها خلال سيطرة التنظيم الإرهابي عليها

أخبار ليبيا 24

تمكنت السلطات المحلية في الرقة شمالي سوريا، الثلاثاء، من انتشال المزيد من الجثث من أكبر مقبرة جماعية يجري اكتشافها قرب المدينة، التي كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي، قبل تقهقره، وفق ما ذكرت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

وقال “فريق الاستجابة الأولية” التابع لمجلس الرقة المدني، إنه تمكن من انتشال 11 جثة من مقبرة “البانوراما”، الواقعة جنوبي المدنية، التي أعلن عن تحريرها من قبضة داعش في أكتوبر 2017.

وتعتبر المقبرة الجماعية في منطقة البانوراما، الأكبر في المدينة، حيث قدرت الفرق الطبية، وجود أكثر من 1500 جثة دفت فيها خلال سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.

وأوضح الفريق أنه جرى إعادة دفن الجثث مرة أخرى في مقبرة “تل البيعة” شمال شرقي المدينة.

وأوضح الفريق أنه وبقية الفرق الطبية في المدينة استطاعوا حتى منذ 9 أشهر، انتشال 2877 جثة من المقابر الجماعية المحيطة بالمدينة وأسفل ركام الأبنية المدمرة في وسطها.

وكانت عمليات استخراج رفات الموتى من مقبرة “البانوراما” قد بدأت في مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن تلقى فريق الاستجابة بلاغا بشأنها في أغسطس الماضي.

وخلال الأسابيع الماضية، جرى انتشال 516 جثة، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن مسؤول محلي شارك في العمل.

وترك تنظيم داعش الإرهابي العديد من المقابر الجماعية المحيطة بالمدينة، وسط تقديرات بوجود 10 مقابر على الأقل.