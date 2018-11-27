“الذئاب المنفردة” لداعش تستعد لاستغلال الوضع في فرنسا 

أخبار ليبيا 24

دخل تنظيم “داعش” الإرهابي على خط المظاهرات التي ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” ، في فرنسا منذ أيام ، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس “إيمانويل ماكرون”.

وتعيش عدة مدن فرنسية ، لاسيما العاصمة باريس ، حالة من الاستنفار بسبب هذه الاحتجاجات ، التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية الثلاثاء ، فإن مجموعتين تابعتين لتنظيم داعش المتشدد نشرتا ملصقات تحرض فيها “الذئاب المنفردة” على استغلال احتجاجات “السترات الصفراء” وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

وجاء في إحدى الملصقات عبارة “يا أيتها الذئاب المنفردة ، استغلوا الاحتجاجات .. في فرنسا”.

وضم الملصق صور العمليات التي يعتمدها “الدواعش” في هجماتهم ، مثل الطعن وإطلاق النار وإشعال النيران وصدم المارة بالسيارات.

وأفادت معلومات استخباراتية بأن “جماعتين مسلحتين تابعتين لداعش أصدرتا بشكل منفصل هذه الملصقات “.

وعبرت قوات الأمن الفرنسية ، في وقت سابق ، عن قلقها وخوفها من أن يتسلل متطرفون إلى المظاهرات ، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.

ويوم السبت الماضي ، اندلعت احتجاجات عنيفة في باريس ، خصوصاً في شارع الشانزليزيه ، الذي تحول إلى ساحة مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ، الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة.

ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها “ماكرون” العام الماضي على الديزل والبنزين ، بغية تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضرراً للبيئة.