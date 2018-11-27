وسط احتجاجات رفضا لزيارته .. ولي العهد السعودي يصل إلى تونس في إشارة إلى الأداة التي قطعت بها أوصال خاشقجي

أخبار ليبيا 24

غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، تونس بعد زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات، وكان في مقدمة مودعيه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وكان بن سلمان، وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى تونس، رابع محطاته في جولته العربية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وخرج مئات التونسيين للاحتجاج على زيارة ولي العهد السعودي، الذي يقوم بأول جولة خارجية له منذ تفجر أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جرائم الحرب

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في استقبال ضيفه في المطار حين وصوله من القاهرة، وعقد الاثنان محادثات في قصر قرطاج الرئاسي .

لكن، على خلاف ترحيب حظي به بن سلمان في زيارته إلى كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، رفع محتجون، ومن بينهم نشطاء وصحفيون، شعارات ضد “جرائم الحرب” في اليمن، وشعارات أخرى تنتقد بن سلمان وتصفه بـ”القاتل” وتقول إنه “غير مرحب به”.

وبعد استراحة قصيرة في المطار، اصطحب الرئيس التونسي، ولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس.

قضية خاشقجي

ويضم الوفد الرسمي السعودي أيضا، الأمير تركي بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وعدد من المسؤولين.

وكان نشطاء تونسيون قد نظموا أمس مظاهرات رافضة للزيارة، ووضعوا لافتة كبيرة على طول مبنى نقابة الصحفيين، عليها صورة محمد بن سلمان وهو يمسك منشاراً، في إشارة إلى الأداة التي قطعت بها أوصال خاشقجي، بعد قتله في قنصلية بلاده باسطنبول، بحسب مصادر تركية.

توطيد العلاقات

وشدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين تونس، وذلك قبيل مغادرته تونس بعد زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات، وكان في مقدمة مودعيه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وأعلن بن سلمان عقب وصوله للعاصمة التونسية، أن الشعب التونسي له مكانة خاصة لدى الشعب السعودي، وأن الدولتين تعملان دائما على تحسين العلاقات لصالح الشعبين.

وقال: “مستحيل أن تكون لدي جولة في شمال إفريقيا، دون التوقف في تونس”، مضيفًا أن “الشعب التونسي عزيز جدًا على قلوب الشعب السعودي، والعلاقات بين تونس والسعودية قديمة وإيجابية، وهي لخدمة البلدين”.

وكانت تونس حليفاً قوياً للسعودية في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكن العلاقات توترت بعد فراره السعودية ورفض دعوات أحزاب تونسية معارضة بتسليمه للمحاكمة.

وتابع ولي العهد السعودي “دورنا في المملكة العربية السعودية مبني على ما قاموا به من قبلنا، وهذا ما نقوم به اليوم”.