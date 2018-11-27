النصر يتفسح في شوارع “هلال واو” بخماسية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اكتسح فريق النصر ضيفه “هلال واو” من جنوب السودان بخماسية مقابل هدف اليوم الثلاثاء على ملعب “بترو سبورت” بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب ذهاب الدور التمهيدي من المسابقة الإفريقية .

وتسيد أبناء العيساوي اللقاء منذ دقائقه الأولى ، وسجلوا هدفاً مبكراً برأسية “أحمد الهرام” – أحد أبرز نجوم اللقاء .

وواصل النصر سيطرته على اللقاء بتسجيل هدفين عن طريق المهاجم المتألق “معتز المهدي” ، وقبل نهاية الشوط الأول سجل الفريق الجنوب سوداني هدفه الوحيد بعد أن وضع المدافع “سعد اجبارة” الكرة في مرمى فريقه بطريق الخطأ .

وفي الشوط الثاني واصل النصر عرضه القوي ونجح في إضافة هدف رابع عن طريق القناص “معتز المهدي” وهو الثالث له في اللقاء وقبل النهاية أكمل البديل الشاب “معتز العقوري” خماسية الفحامة لينتهي اللقاء بنتيجة فتحت الطريق لممثل ليبيا لبلوغ دور 32 .

يشار إلى أن الفريقين سيلتقيان في جنوب السودان إياباً بعد عشرة أيام .