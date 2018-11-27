عقب هجوم تازربو..عميد بلدية جالو يشدد على وضع خطة وإعلان حالة الطورائ منطقة الواحات تعاني من عدة مشاكل من أهمها الحدود المفتوحة و موقعها وسط الحقول النفطية

أخبار ليبيا24- خاص

شدد عميد بلدية جالو شعيب الأمين على ضرورة وضع خطة محكمة وإعلان حالة الطورائ بالمنطقة بعد الهجوم الذي تعرضت له منطقة تازربو خلال الأيام الماضية من قبل المجموعات الإرهابية.

وأشار العميد خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد مع الأجهزة الأمنية إلى أن منطقة الواحات تعاني من عدة مشاكل من أهمها الحدود المفتوحة و موقعها وسط الحقول النفطية.

وطلب الأمين القيادة العامة بضرورة الالتفات إلى مناطق الجنوب الشرقي وما تحتويها من أمكان حيوية من موقع النهر الصناعي و محطة السرير الكهربائية و حقول نفطية.

يشار إلى أن المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” قامت بالهجوم على منطقة تازربو خلال الأيام الماضية حيث قتل عدد من أبناء المنطقة بين عسكريين ومدنيين إضافة إلى اختطاف عدد من سكان تازربو.