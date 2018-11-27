انتعاش حركة البضائع داخل مطار بنينا الدولي عودة حركة البضائع ترجع إلى تسهيل الإجراءات الصادرة من إدارة مطار بنينا

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يشهد مطار بنينا الدولي هذه الفترة انتعاشا بعودة حركة البضائع المستوردة من قبل عدد من الموردين في الشركات والمؤسسات الخاصة .

وأفاد مدير المخازن العامة التابعة لإدارة مطار بنينا عثمان فركاش، إن عودة حركة البضائع ترجع إلى تسهيل الإجراءات الصادرة من إدارة مطار بنينا ومصلحة الجمارك في المطار .

وأشار فركاش إلى أن موظفي المخزن يقومون بإجراءات التخزين حتى خارج الدوام الرسمي حيث يتم تخزين البضائع بمجرد تفريغ طائرات الشحن إلى المخازن مباشرة .

يشار إلى أن مطار بنينا الدولي توقف عن العمل لسنوات خلال المعارك – التي شهدتها المدينة بصفة عامة ومنطقة بنينا بشكل خاص – التي خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية المتشددة.