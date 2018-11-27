البعثة الأممية تستضيف إحاطة للمجتمع الدولي حول وضع الجنوب الليبي

وناقشت البعثة الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية ، وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة ودعم الأمم المتحدة

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أخبار ليبيا24

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الإثنين إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات بمقرها في طرابلس وتونس ، لبحث الوضع المتدهور في جنوب ليبيا.

وناقشت البعثة الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية ، وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة ودعم الأمم المتحدة .

وركزت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز” في إحاطتها بشأن الجنوب الليبي ، على الوضع الأمني المتردي وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد.

وأضافت أن هشاشة الوضع هناك قد يزعزع استقرار ليبيا إن تُركت الأمور دون علاج ، مؤكدةً على ضرورة دعم المجتمع الدولي .

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