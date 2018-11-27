فرعي بنغازي يحدد موعد دوري الدرجة الثالثة

أخبار ليبيا24- خاص

حدد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي تاريخ 28 من ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة الدرجة الثالثة لفرق بنغازي.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي “إبراهيم الشلماني” إن المسابقة ستقام بمشاركة 15 فريق.

وأضاف الشلماني أن الفرق ستلعب مرحلة واحدة وستقام مباريات المجموعة على ملاعب بنغازي والمرج.

هذا وستقام 7 مباريات في الجولة الأولى حيث يلتقي “المقرون” نظيره “بوعطني” ، ويواجه “الشعلة” فريق “العروبة”.

ويستضيف “المختار” فريق “الترجي” ويلتقي “السواحل” فريق “النهر” ويقابل “الهدف” فريق “السهول” ، ويلتقي “الخطاف” نظيره “قاريونس” ، فيما يقابل “بودريسة” منافسه “أطلس” ، وسيرتاح فريق بوعطني في الجولة الأولى.