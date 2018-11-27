بحث الأمور الأمنية وخطورتها على الشركات النفطية والواحات وبحث المجتمعون أمس الاثنين الصعوبات التي تواجه الشركات من الناحية الأمنية ووضع حلول

أخار ليبيا24

استعرض مدير أمن أوجلة أجخرة ، ومدير فرع الأمن الداخلي الواحات ، ومدير الشؤون الأمنية ، ومدير مكتب الأمن بمديرية جالو مع مراقبي الحقول الأمور الأمنية وخطورتها على الشركات النفطية والواحات.