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25 مليون مشاهدة لإعلان النسخة الحية لفيلم الأسد الملك..

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يبدو أن الجميع ينتظر النسخة الحية لفيلم الأسد الملك (The Lion King) الذي تنتجه شركة «ديزني». إذ شاهد الإعلان التشويقي للفيلم أكثر من 25 مليون شخص خلال 48 ساعة من نشره على يوتيوب.

ومن الملاحظ في الإعلان التشويقي للفيلم الحي أنه نسخة طبق الأصل من النسخة الكلاسيكية للفيلم الصادر في العام 1994. إذ أعاد الإعلان التشويقي العديد من ذكريات الطفولة، فيظهر في بداية الإعلان لحظة الاحتفال بميلاد الأسد الصغير سيمبا. وكذلك الكلمات نفسها لوالده مفاسا، والتي أدى صوته جيمس إيرل.

وفي الإعلان لقطة حزينة على الأغلب أبكتنا ونحن صغار، وهي لحظة تدافع الضباع وسقوط وموت «مفاسا». ونذكر أيضاً أن هذه اللحظة التي شهد فيها سيمبا موت والده غيرت مسار حياته، وكذلك الخطط الشريرة لعمه سكار الذي وقع سيمبا ضحية له. وبإمكاننا عبر هذا الفيديو الذي أنتجه موقع Comic Book رؤية دقة تنفيذ النسخة الحية من الفيلم بمقارنته بالنسخة الكارتونية والتي تبدو دقيقة ومثالية إلى درجة كبيرة.

 

 

وقد لاحظ رواد الشبكات الاجتماعية الدقة في التشابه بين النسختين، مبدين حماسةً في انتظار عرض الفيلم.

 

 

يشارك في النسخة المنتظرة من فيلم ديزني عدد من النجوم، إذ يؤدي دونالد جلوفر دور «سيمبا»، فيما يؤدي جيمس إيرل جونز دور «مفاسا». أما تيمون وبومبة فيؤدي دورهما سيث روجن وبيلي إيشنز، ويشارك جون أوليفر في دور «زازو».

 

 

الفيلم الحي كتبه جيف ناثانسون، فيما أخرجه جان فافريو صاحب رائعة The Jungle Book. ويعتبر 19 يوليو/تموز 2019 هو موعد عرض النسخة الحية لفيلم الأسد الملك في دور العرض حول العالم.

يذكر أن الأغاني التصويرية لفيلم The Lion King الذي أنتجته ديزني حقق مبيعات كبيرة. إذ بيعت 14 مليون نسخة من الموسيقى التصويرية والأغاني الخاصة به، كما حقق الفيلم نحو 968 مليون دولار حول العالم. الفيلم تدور أحداثه حول الأسد سيمبا ولي العهد المنتظر، الذي يتولى الحكم بعد وفاة والده الملك مفاسا. لكنه يقع ضحية لخطط عمه الشرير سكار وأتباعه من الذئاب الشرسة الذين يحاولون نفي سيمبا للسيطرة على المملكة، فيما يتعرف سيمبا على تيمون وبومبة اللذين يساعدانه لاستعادة العرش.

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