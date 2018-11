25 مليون مشاهدة لإعلان النسخة الحية لفيلم الأسد الملك..

يبدو أن الجميع ينتظر النسخة الحية لفيلم الأسد الملك (The Lion King) الذي تنتجه شركة «ديزني». إذ شاهد الإعلان التشويقي للفيلم أكثر من 25 مليون شخص خلال 48 ساعة من نشره على يوتيوب.

ومن الملاحظ في الإعلان التشويقي للفيلم الحي أنه نسخة طبق الأصل من النسخة الكلاسيكية للفيلم الصادر في العام 1994. إذ أعاد الإعلان التشويقي العديد من ذكريات الطفولة، فيظهر في بداية الإعلان لحظة الاحتفال بميلاد الأسد الصغير سيمبا. وكذلك الكلمات نفسها لوالده مفاسا، والتي أدى صوته جيمس إيرل.

وفي الإعلان لقطة حزينة على الأغلب أبكتنا ونحن صغار، وهي لحظة تدافع الضباع وسقوط وموت «مفاسا». ونذكر أيضاً أن هذه اللحظة التي شهد فيها سيمبا موت والده غيرت مسار حياته، وكذلك الخطط الشريرة لعمه سكار الذي وقع سيمبا ضحية له. وبإمكاننا عبر هذا الفيديو الذي أنتجه موقع Comic Book رؤية دقة تنفيذ النسخة الحية من الفيلم بمقارنته بالنسخة الكارتونية والتي تبدو دقيقة ومثالية إلى درجة كبيرة.

The NEW #TheLionKing teaser looks SO much like the original movie! Check out this side-by-side comparison! pic.twitter.com/O5hsiQP2Qn

وقد لاحظ رواد الشبكات الاجتماعية الدقة في التشابه بين النسختين، مبدين حماسةً في انتظار عرض الفيلم.

يشارك في النسخة المنتظرة من فيلم ديزني عدد من النجوم، إذ يؤدي دونالد جلوفر دور «سيمبا»، فيما يؤدي جيمس إيرل جونز دور «مفاسا». أما تيمون وبومبة فيؤدي دورهما سيث روجن وبيلي إيشنز، ويشارك جون أوليفر في دور «زازو».

Lion King cast announced for 1994 animated movie's live-action remake hitting cinemas July 2019: Donald Glover as Simba; Beyoncé as Nala, James Earl Jones as Mufasa (same as '94!), Chiwetel Ejiofor as the villain Scar, John Oliver as Zazu, Keegan Michael-Key as Kamari. pic.twitter.com/T9ih3tzRnA

— James Hall (@hallaboutafrica) November 23, 2018