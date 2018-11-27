مشهد مرعب لعاصفة رملية تجتاح مدينة بأكملها في الصين!

ضربت عاصفة رملية تحمل آلاف الأطنان من الغبار والرمال مدينة تشانغي الصينية واستمرت لعدة ساعات.

واضطر سكان المدينة لارتداء كمامات القماش على وجوههم لصعوبة التنفس بسبب كثافة الغبار في الجو.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية، أن السكان المحليين للمدينة المنكوبة بالغبار، أخذوا يشكون من السعال والالتهابات المختلفة في الجهاز التنفسي ومن صعوبة في الرؤية.

يذكر أن العاصفة الرملية التي تجتاح مناطق عديدة في الصين، تتجه الآن إلى الجنوب الشرقي للبلاد، وتمر الآن عبر شيان، ومن المتوقع أن تكتسح تشونغتشينغ في غضون ساعات قليلة ومن ثم قوانغتشو.