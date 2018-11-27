خلال يوم واحد.. نفوق 145 حوتا على شواطئ نيوزيلندا (فيديو)

نزح 145 “حوتا طيارا” إلى شاطئ منعزل في نيوزيلندا، واحتضرت تلك الحيتان فيه ببطء شديد، حيث نفق نصفها قبل وصول طواقم الإنقاذ إلى الموقع.

وأكدت مديرية حماية البيئة في نيوزيلندا (DoC) أن نصف الحيتان كانت لا تزال على قيد الحياة مع وصول طواقم الإنقاذ، بينما لم يكن بحوزة هذه الطواقم المعدات اللازمة لإعادة الحيتان المحتضرة إلى البحر.

ومع عجز طواقم الإنقاذ عن تقديم الدعم اللازم لنصف الحيتان الحية، اضطرت إلى الإجهاز عليها، لتجنيبها عذاب الاحتضار خارج الماء.

وعلى ضوء الحدث، نشرت المديرية البيئية مقطع فيديو مؤثرا يظهر عشرات الحيتان الميتة المترامية على شاطئ “ماسون”، الواقع في غرب البلاد.

ورصدت الحيتان الميتة لأول مرة بوساطة مغامر كان يجوب الشاطئ، وأبلغ السلطات فور عثوره عليها، بينما لم يتم تحديد الوقت الذي أمضته الحيتان على الشاطئ قبل وصول المغامر.

يذكر أن ظاهرة نفوق الحيتان على شواطئ نيوزيلندا ليست بالأمر الغريب، لكنها الحادثة الأولى التي يموت فيها هذا العدد الهائل من الحيتان في يوم واحد.

وعلى الرغم من بقاء أسباب الظاهرة لغزا محيرا، إلا أن العلماء يرجحون حدوثها نتيجة لمرض يصيب الحيتان أو الطقس السيئ، أو نتيجة لحركة المد والجزر.