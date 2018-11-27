وفاة الممثل المصري عادل أمين

بعد صراع مع المرض، رحل اليوم، الاثنين 26 نوفمبر، الفنان المصري عادل أمين عن عمر يناهز 83 عاما.

وقد صرح وكيل نقابة المهن التمثيلية، سامي مغاوري بأن الفنان قد توفي في أحد المستشفيات المصرية صباح اليوم، وأكد أن النقابة تتابع مع أسرته كافة الإجراءات المتعلقة بالجنازة وإقامة العزاء. وسوف يدفن الراحل في مقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية.

وقد اشتهر الراحل بأدواره في العديد من المسلسلات التلفزيونية، والأعمال السينمائية، من أشهرها “الرحلة”، “أبو عمر المصري”، “فوق السحاب”، “ليالي الحلمية، “رأفت الهجان”.