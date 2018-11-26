هيأة صياغة الدستور توزع آلاف من نسخ مشروع الدستور

إكمال مهمة الهيأة بعد إتمامها للمهمة الأولى والمتمثلة في إنجاز مشروع الدستور

4

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو لجنة صياغة الدستور “امراجع علي” إن الهيأة قامت بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ووزارة العدل بحكومة الوفاق بطباعة عدة آلاف من نسخ مشروع الدستور .

وذكر علي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الغرض من طباعة النسخ ، لغرض إكمال مهمة الهيأة بعد إتمامها للمهمة الأولى والمتمثلة في إنجاز مشروع الدستور ، لتأتي المهمة الثانية والمتعلقة بنشر التوعية الدستورية .

وأوضح أن الهدف من الطباعة هو التعريف بمحتوى المشروع من النصوص وتفسيرها للمواطن والإجابة على التساؤلات ، لاسيما أن هذا المشروع قد لقى حملة ممنهجة من التضليل الإعلامي ، وإعطاء فكرة خاطئة وصورة نمطية مغلوطة عن مواده ومايحتويه من حلول ناجحة للقضايا المعاصرة .

مقالات ذات صلة

الخارجية الليبية تصرف على موفدين انتهت فترة عملهم واتحاد الطلبة يستقطع مبلغاً من…

هويدي يشدد على رجال الأمن بضرورة تطبيق استعمال القوة ضد أي مجموعة مسلحة

خلال زيارته المدينة…وزير تعليم الوفاق يوقع على استكمال 3 مدارس في تاورغاء

ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في طرابلس

المزيد

الخارجية الليبية تصرف على موفدين انتهت فترة عملهم واتحاد…

هويدي يشدد على رجال الأمن بضرورة تطبيق استعمال القوة ضد أي…

خلال زيارته المدينة…وزير تعليم الوفاق يوقع على استكمال…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24