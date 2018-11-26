هيأة صياغة الدستور توزع آلاف من نسخ مشروع الدستور

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو لجنة صياغة الدستور “امراجع علي” إن الهيأة قامت بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ووزارة العدل بحكومة الوفاق بطباعة عدة آلاف من نسخ مشروع الدستور .

وذكر علي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن الغرض من طباعة النسخ ، لغرض إكمال مهمة الهيأة بعد إتمامها للمهمة الأولى والمتمثلة في إنجاز مشروع الدستور ، لتأتي المهمة الثانية والمتعلقة بنشر التوعية الدستورية .

وأوضح أن الهدف من الطباعة هو التعريف بمحتوى المشروع من النصوص وتفسيرها للمواطن والإجابة على التساؤلات ، لاسيما أن هذا المشروع قد لقى حملة ممنهجة من التضليل الإعلامي ، وإعطاء فكرة خاطئة وصورة نمطية مغلوطة عن مواده ومايحتويه من حلول ناجحة للقضايا المعاصرة .