ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في طرابلس

يقومون بجلبها وترويجها بمدينة سبها ومدينة بني وليد ومدينة الزاوية ومدينة طرابلس

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر مكتب أبوسليم التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات .

عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات من أحد المصادر الخاصة حول وجود تشكيل عصابي يتكون من “3” أشخاص ليبيي الجنسية يقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة .

وتمكن عناصر مكتب أبوسليم من ضبط حوالي (44 كيلو ونصف) من مادة مخدر الحشيش بحوزة الجناة ، ويقومون بجلبها وترويجها بمدينة سبها ومدينة بني وليد ومدينة الزاوية ومدينة طرابلس .

وتمت إحالة الجناة بعد التحقيق معهم لنيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

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