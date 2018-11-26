خلال زيارته المدينة…وزير تعليم الوفاق يوقع على استكمال 3 مدارس في تاورغاء البدء في صيانة المدارس سيتم خلال الأسبوع المقبل والانتهاء من صيانتها سيكون قبل منتصف العام

أخبار ليبيا24- خاص

وقع وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني “عثمان عبد الجليل” على مشاريع صيانة ثلاثة من المدارس الرئيسية المنتشرة في مدينة تاورغاء.

وأكد “عبد الجليل” خلال زيارته لتاورغاء اليوم الإثنين أن البدء في صيانة المدارس سيتم خلال الأسبوع المقبل ، مشيراً إلى أن الانتهاء من صيانتها سيكون قبل منتصف العام المقبل.

وأفاد وزير التعليم أن زيارته لمدينة تاورغاء هو “واجب” على وزارته، مضيفاً أنها ستعطي حافزاً بأن الليبيين أخوة ، وأن مثل هذه الخطوة والتي لن تكون الأخيرة ، ستسرع من عملية المصالحة الوطنية.

وأعطى “عبد الجليل” الإذن لشركة المقاولات المختصة بالمشروع بالتعاقد مع مقاول لإجراء عمليات الصيانة الفورية وذلك خلال أسبوع.

مناشدة وتعهد

خلال زيارته للفصول الدراسية المتنقلة التي يدرس بها طلاب التعليم الأساسي والإعدادي ، استمع وزير التعليم لمناشدة طالب الثانوية “عياد” الذي قال :”إنه يتواجد في فصل يعطي دروساً لطلاب الصف التاسع ، بسبب عدم تواجد أعضاء هيئة تدريس”.

وتعهد الوزير للطالب بالاهتمام بملاحظته ، وأذن بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ، ومنحهم امتيازات، مطالباً الطالب عياد بالتواصل معه عبر الهاتف.

خطوة جيدة

ومن جهته، أعرب رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبد الرحمن محمود الشكشاك” عن أمله في جاهزية المدارس التي وقع على صيانتها وزير التعليم قبل العام الدراسي الجديد.

وأشار “الشكشاك” إلى أن استكمال صيانة المدارس سيعطي دفعة لمزيد من عائلات تاورغاء النازحة بالعودة لبيوتها، واصفاً الزيارة بالناجحة والجيدة.

وطالب رئيس المجلس المحلي تاورغاء كل وزراء حكومة الوفاق بالقيام بالخطوة التي قطعها وزير التعليم ، بالوقوف على احتياجات أهالي المدينة ، مشيراً إلى أن زيارة وزير التعليم هي دعم لعملية المصالحة بين مصراته وتاورغاء.

تحسن العلاقات

وتابع “الشكشاك” أن العجلة مستمرة ، و العلاقات بين مصراتة وتاورغاء شهدت تحسنا ً، لافتاً إلى هذا التحسن شجع أهالي تاورغاء على التسوق من مصراتة.

وأفاد رئيس المجلس المحلي أن تاورغاء تشهد استقراراً أمنياً منذ عودة العائلات إليها قبل 6 أشهر، مؤكداً أن أي مصالحة ليبية – ليبية ستكون ناجحة بامتياز.