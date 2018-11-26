بعد شهر من عرضه على مجلس النواب .. اعتماد قانون الشرطة الجديد 

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد قرابة الشهر من إحالة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة “إبراهيم بوشناف” التعديلات على قانون الشرطة الجديد إلى مجلس النواب ، اعتمد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الإثنين قانون الشرطة الجديد ، خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم في طبرق .

وكان وزير الداخلية قد أحال القانون في السادس عشر من أكتوبر عن طريق رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات الواردة على قانون الشرطة الجديد ، عقيد “توفيق الدرسي” .

وقال وزير الداخلية “إبراهيم بوشناف” إن توقيع القانون جاء عقب الاجتماع مع صالح في القبة يوم أمس الأول السبت ، لافتاً إلى أن أعضاء مجلس النواب أقروا القانون الذي تم التصويت عليه سابقاً.

ووجه بوشناف الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس على اعتمادهم وإصدارهم لقانون الشرطة الجديد ، الذي أكد أنه سيكون النقطة الفارقة في تحصين عمل المؤسسة الأمنية بما يكفل حقوق رجل الأمن ويضمن كرامة وأمن المواطن ، ويلبي طموحات رجال الأمن والشرطة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون إقرار القانون الذي سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ اليوم ، حافزاً لرجل الأمن لأداء مهامه وواجباته المنوطة به على الوجه الأمثل.

وقد وصف وزير الداخلية قانون الشرطة الجديد بأنه ” قانون حديث ومتطور ويعالج مُجمل القصور في التشريعات السابقة حيال عمل رجال الشرطة”.

وأوضح أن القانون يتكون من (46) مادة بها (12) باباً يعالج كل ما يتعلق برجال الشرطة وبوضعهم وتعيينهم ونقلهم ، كما انه يحصّن رجال الشرطة خلال عملهم المناط بهم ، بما يُمَكنهم من أدائه على أكمل وجه “.

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم بوحسن” إنه سيتم العمل وفق هذا القانون الذي سينصف رجل الأمن والمؤسسة الشرطية ، من حيث صرف الرواتب المجزية لرجال الأمن أسوة بمرتبات الجيش ، وأيضاً حماية رجل الأمن والمحافظة على حقوقه وحقوق المواطن.

وأكد بوحسن أنه قانون شامل وكامل للشرطة سواء من ناحية الترقيات والتسويات والمزايا والمرتبات وأيضاً العقوبات.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة قد بدأ في التواصل مع مجلس النواب من خلال لجنة الداخلية ، والإدارة القانونية بديوان المجلس ، وذلك بعد تكليفه بمهام وزارة الداخلية وذلك لتسريع عملية تعميم قانون تنظيم قوة الشرطة الذي صوت عليه المجلس في الثامن من نوفمبر 2017م.