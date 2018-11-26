بوتين يقيل السفير الروسي لدى ليبيا

وقع بوتين على مرسوم رئاسي بإعفاء مولوتكوف من مهامه ولم تُعلن أسباب الإعفاء حتى الآن

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أقال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” السفير الروسي لدى ليبيا “إيفان مولوتكوف” من منصبه .

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية ، فقد وقع بوتين على مرسوم رئاسي بإعفاء مولوتكوف من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية في ليبيا ، ولم تُعلن أسباب الإعفاء حتى الآن.

يذكر أن السفير “إيفان مولوتكوف” ، كان قد شغل منصب سفير روسيا لدى ليبيا منذ يناير 2012 ، وكان قد أعلن عزم السفارة الانتقال من تونس إلى ليبيا ، ومباشرة أعمالها فور توفر الظروف الملائمة في فبراير الماضي ، وجددت خارجية الوفاق الدعوة في ديسمبر الماضي دون جدوى.

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