بوتين يقيل السفير الروسي لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” السفير الروسي لدى ليبيا “إيفان مولوتكوف” من منصبه .

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية ، فقد وقع بوتين على مرسوم رئاسي بإعفاء مولوتكوف من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض روسيا الاتحادية في ليبيا ، ولم تُعلن أسباب الإعفاء حتى الآن.

يذكر أن السفير “إيفان مولوتكوف” ، كان قد شغل منصب سفير روسيا لدى ليبيا منذ يناير 2012 ، وكان قد أعلن عزم السفارة الانتقال من تونس إلى ليبيا ، ومباشرة أعمالها فور توفر الظروف الملائمة في فبراير الماضي ، وجددت خارجية الوفاق الدعوة في ديسمبر الماضي دون جدوى.