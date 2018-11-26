الأهلي طرابلس يتعاقد مع مدرب حراس الأهلي المصري التعاقد مع كمال يعد أمرا جيدا لأنه يملك خبرة العمل في الأندية الكبرى

أخبار ليبيا24- خاص

تعاقد ت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع المصري مصطفى كمال كمدرب لحراس مرمى الفريق.

وأوضح المدرب العام لأهلي طرابلس حمد إبراهيم، إن مصطفى كمال انضم إلينا بشكل رسمي ، وأصبح مدربا لحراس الأهلي طرابلس ، وهو الأمر الذي يعد إضافة لنا كجهاز فني”.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية :”أعتقد أنه من أفضل مدربي الحراس في مصر”، مشيرًا إلى أن التعاقد مع كمال يعد أمرا جيدا لأنه يملك خبرة العمل في الأندية الكبرى، وتحت ضغوط، بجانب نجاحاته في الأندية التي تولى قيادتها، حتى الأهلي رغم بعض الانتقادات التي واجهها.

وسبق وأن عمل مصطفى كمال مع إيهاب جلال لسنوات في مصر المقاصة والزمالك، وخاض تجربة في الأهلي المصري .