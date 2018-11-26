اختتام فعاليات معرض “السلام” الثاني للتمور والزيت والعسل ومشتقاتها في مصراتة 102 مشارك من 15 مدينة ليبية، عرضوا منتجاتهم لمدة 40 ساعة في 110 جناح

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة مصراتة فعاليات معرض السلام الثاني للتمور والزيت والعسل ومشتقاتها الذي استمر لمدة 40 ساعة ، وشارك فيه 102 مشاركاً من 15 مدينة ليبية.

وعرض المشاركون خلال المعرض الذي اختتم يوم أمس الأحد منتجات التمور والعسل والزيت ومشتقاتها، والمشغولات اليدوية، والمعدات الزراعية.

وأقيم على هامش المعرض أربعة محاضرات عن جني ثمار الزيتون ، آفات نحل العسل ، والأشجار ما بعد الزراعة ، قدمها أكاديميون، ومهندسون زراعيون.

خطة الشركة

وقال مدير عام المعرض ورئيس الشركة المنظمة “إبراهيم الستيني” :”إن فكرة إقامة المعرض ضمن خطة الشركة بحكم اختصاصها في التنمية، واصفاً الإقبال على المعرض بـ «الجيد جداً».

وأبدى “الستيني” استياؤه وأسفه لعدم دعمهم من مركز تنمية الصادرات وعدم تدخله لدعم المشاركين ، مضيفاً أن شركته تواصلت مع المركز، ولكن دون جدوى، وفق قوله.

وأشار مدير عام المعرض إلى أن مركز تنمية الصادرات هو أحد المراكز التابعة لوزارة الاقتصاد، أُنشئ في العام 2006م بهدف زيادة حجم الصادرات الليبية وتنويعها، وتخفيض تكاليفها.

إبراز المنتج الليبي

وتؤكد “وردة صالح بادي” أن مشاركتها في المعرض جاءت لإبراز المنتج الليبي ، مضيفةً أن عمر شركتها التي تنتج 4 أصناف من الهريسة العربية و “اللوسة” الجبالية، والسلاطة المشوية ، بلغ السادسة خلال المعرض.

وتضيف “بادي” التي قطعت مسافة 221 كم من جنزور وصولاً لمصراتة لعرض منتجاتها، أن مشاركتها هذه هي الأولى في معارض مصراتة، موضحة أن علمها بالمعرض كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس عبر دعوة رسمية للمشاركة.

وتشير إلى أن مقر المعرض لم يكن مناسباً لهم ، قائلة “القاعة متهالكة ، وهناك غياب واضح للدعاية الإعلامية، كما أن الدولة غائبة عن تمويل أصحاب الصناعات الصغرى من المشاركين في المعرض”.

مشاركات ليبية وعربية

في جناحين متلاصقين كتب على واجهتيهما، فزان للعطور والبخور، و جمعية فزان للأزياء والمقتنيات الشعبية، وجدنا “سليمة عبدالسلام حامان” تقدم منتجاتها من بخور وعطور وأزياء تقليدية و إكسسوارات مختلفة للزوار.

ترى “حامان” أن الإقبال على المعرض في دورته الأولى كان أكثر منه في دورته الثانية ، وتقول إن ما دفعها للمشاركة وقطع مئات الكيلومترات من “سبها” وصولاً إلى مصراتة هو الترويج لمنتجاتها.

وتضيف “مادفعته للمشاركة في المعرض وعرض منتجاتي أكثر مما جنيته خلال يومي المعرض الأول والثاني”.

وعددت “حامان” مشاركاتها في المعارض، فقالت :”شاركت في معارض أقيمت في عدة مناطق ليبية، إضافةً إلى مشاركتي في معارض أقيمت في مصر والأردن وتونس والجزائر، وبدأت أصدر منتجاتي إلى تونس والجزائر.

لفت الانتباه

في جناح يُعرض به مختلف أنواع التمور، لاحظنا إلحاح “عبد الله الفقيه” على المارة بضرورة تناول منتجاته من التمور التي أحضرها من زلة، حتى أن الجناح يحمل اسم المدينة التي يعرض منتجاتها “جمعية زلة للنخيل والزيتون”

ما يلفت الانتباه في جناح “جمعية زلة” لافتات كتبت على جدران الجناح، “الجنوب سلة الغذاء، فلتدعموا الجنوب”، “الماء، الغذاء، النفط من الجنوب، فلتحافظوا عليه”.

يقول “الفقيه – الذي وصف الإقبال على ما يعرضونه بـ “الجيد” :”إنهم شاكروا في المعرض بـ 10 أطنان من التمور بين “دقلة”، “خضراي”، “صعيدي”، مضيفاً أن أسعار معروضاتهم من التمور في متناول الجميع، حسب قوله.

منتجات علاجية تجميلية

وترى خبيرة التحاليل الطبية “حنان مفتاح” أن مشاركتهم في معرض السلام الثاني تعد المشاركة الثامنة والستين على صعيد مشاركاتهم في المعارض ، إذ سبق لهم المشاركة في معارض أقيمت في غريان، سوكنة، هون، جنزور، يفرن، ترهونة، طرابلس.

وتشدد على أن المنتجات التي يعرضونها في جناح “شجرة الزيتون المباركة” هي من تحضيرهم، بإشراف اختصاصيين، ما جعلها تشهد إقبالاً من الزوار، فمن بين المنتجات التي يعرضونها، بخاخ لعلاج مشاكل الشعر، وآخر لعلاج الجيوب الأنفية.

تتحدث “حنان” بفخر عن منتجاتهم، ودورهم الاستشاري الذي مكنهم من الظفر بالترتيب الأول في المعرض الذي أقيم في ترهونة في العام 2016م عن دورهم في صناعة المقطرات، وفق قولها.