مجلس النواب يقر تعديلاً دستورياً بتحصين المادة السادسة التعديل الذي تم خلال جلسة اليوم يتضمن أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر

أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” إن مجلس النواب أقر اليوم الاثنين تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وأضاف بليحق أن التعديل الذي تم خلال جلسة اليوم يتضمن أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر ، وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب .

وتضمن التعديل الدستوري بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

وكان عضو مجلس النواب “عبدالمنعم بوحسن” قال في تصريحات سابقة لـ”أخبار ليبيا24″ إن أعضاء المجلس توافقوا على أن يتم اعتماد تصويت الشعب على الدستور بعدد المقترعين يوم الاستفتاء 50+1 عن كل إقليم و ليس بعدد المسجلين.

وأوضح بوحسن أنه في حالة أن الدستور لم يتحصل على نسبة 50+1 من عدد المقترعين في كل إقليم يوم الاستفتاء ، فإن رئاسة مجلس النواب سوف تشكل لجنة من 30 شخصية يُتفق عليها لاحقاً لتعديل الدستور.

وأشار عضو المجلس إلى أن مجلس النواب سوف يصوت على الدستور المعدل من قبل اللجنة التي ستُشكل لاحقاً من قبل رئاسة المجلس في جلسة بنظام الأغلبية الموصوفة و بعدد 120 نائب لاعتماد الدستور الذي ستقدمه اللجنة المشكلة.