المسابقات تكشف عن مواعيد جديدة للدوري الممتاز 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد جديدة للجولة الأولى للمجموعتين الأولى والثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتفتتح مباريات المجموعة الأولى بمواجهتين، حيث يلتقي الصداقة ونظيرة نجوم أجدابيا على أرضية ملعب سرت، ويستقبل فريق الأنوار ضيفة شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا وتقام المباراتين يوم الأربعاء المقبل.

وتتواصل الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بمباراة الأخضر، وضيفه التحدي يوم الخميس على ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء .

وتختتم لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بمباراة تجمع فريق الهلال، ومنافسه خليج سرت على أرضية ملعب شهداء بنينا يوم الأحد المقبل .

وأجلت لجنة المسابقات مباراة النصر ودارنس ولقاء الأهلي بنغازي والتعاون وذلك لارتباط فريقا النصر والأهلي بالمشاركات الافريقية .

وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية الخاصة بفرق المنطقة الغربية الأربعاء المقبل .

بمواجهتن تجمع الأولى أبو سليم و الوحدة بملعب الأكاديمية في جنزور وفي الثانية يستضيف الاتحاد المصراتي، والمحلة على ملعب مصراتة .

فيما يلتقي المدينة نظيرة رفيق الخميس المقبل على ملعب الأكاديمية بجنزور، وتتواصل الجولة الأولى للمجموعة الثانية بلقاء السويحلي والأولمبي على أرضية ملعب مصراته يوم الجمعة القادم.

وتختتم منافسات الجولة بمواجهة الأهلي طرابلس والخمس يوم السبت القادم على أرضية ملعب مصراتة .

وكانت لجنة المسابقات قد قامت بتغيير مواعيد المباريات عقب ما شهده الاتحاد الليبي لكرة القدم من احداث متسارعه، مما أسفر عن حجب المكتب التنفيذي الثقة في رئيسه جمال الجعفري .