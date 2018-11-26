انضمام زورق دورية “أوباري” إلى قوة حرس السواحل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدمت إيطاليا الزورق “أوباري” إلى خفر السواحل الليبي ضمن خطة الدعم التي تستهدف رفع مستوى عمل الجهاز.

واستلم خفر السواحل الزورق أمس السبت ، من قاعدة طرابلس البحرية قادماً من ميناء “مسينا” بإيطاليا.

وسبق أن حصل فريق فني من حرس السواحل الليبي على التدريبات اللازمة في إيطاليا لتشغيل “أوباري” وهو من طراز “ccrrubia”، طوله 27متر وعرضه 7 متر ، وعمق الغاطس 2 متر.

وكان طاقم فني من أفراد حرس السواحل توجه في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية على الزورق استمرت 4 أسابيع ، وفور انتهائها تم استلامه والإبحار به مباشرة إلى طرابلس .

وبتاريخ 21 نوفمبر 2018م تم وصول الزورق “فزان” ، من نفس الطراز وانضمامه إلى قوة حرس السواحل ، ويدخل هذان الزورقان ضمن الدعم الإيطالي لحرس السواحل تقديراً لجهوده المبذولة، وتأكيداً على استمرار التعاون البناء في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وغيرها من الظواهر غير القانونية في المياه البحرية الليبية ، وضمن الإطار العام لاتفاقية 2008م .

يشار أن هناك عدد 10 قوارب ساحلية سريعة “فايبر” ذات محركات داخلية بطول ( 10) متر من المنتظر تسليمهما خلال الفترة القادمة ، تستخدم هذه القوارب في التدخّل وإنفاذ القانون في المناطق القريبة من الساحل وحماية الموانئ، ومراقبة وحماية مناطق المخطاف ، وهي تندرج في إطار هذا الدعم والتعاون.

وقد توجهت الأطقم التشغيلية لها إلى إيطاليا وعدد افرادها “20” فرداً مع مشرفين اثنين، وفترة التدريب ستستمر لمدة شهر .