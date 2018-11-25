“ماتسكتيش” وسم تضامني يطلقه المركز الليبي لحرية الصحافة

أخبار ليبيا24

أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة بتاريخ اليوم الأحد وسمًا تضامنيًا مع المرأة الليبية العاملة في مجالي الصحافة والإعلام.

وذكر المركز وفقا لصفحته الرسمية على “فيسبوك” أن معركة طويلة تخوضها المرأة الليبية العاملة في مجال الصحافة والإعلام لانتزاع حقوقها في ممارسة العمل الصحفي دون تعرضها للتعنيف والترهيب أو التمييز والإساءة لصورتها .

وقال المركز إن ثلاثة وعشرون حالة اعتداء بالضرب أو التعنيف عاشتها المرأة الصحفية خلال السنوات الأربع الماضية دفع العديد من الصحفيات لترك مهنة الإعلام والصحافة أو التوقف عن ممارستها في الميدان.

وأشار المركز الليبي لحرية الصحافة إلى أن اثنتان من بين كل ثلاث صحفيات يفضلن ترك مهنة الصحافة والإعلام ، وفقاً للإحصائيات المٌسجلة لدى وحدة رصد وتوثيق الاعتداءات بالمركز الليبي لحرية الصحافة .