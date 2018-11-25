الاتحاد الدولي للتجديف يدعم اللعبة في ليبيا تأسيس الاتحاد الليبي للشراع والاعتراف به محلياً ودولياً سيكون له دور كبير في نشر اللعبة عربياً وأفريقياً

أخبار ليبيا24- خاص

شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتجديف مشاركة ليبيا بصفتها أحد الأعضاء الفاعلين في المنظومة الدولية للعبة.

والتقى ممثل ليبيا في الاجتماع أحمد فكرون رئيس الاتحاد الدولي للتجديف الذي أكد أن تأسيس الاتحاد الليبي للشراع والاعتراف به محلياً ودولياً سيكون له دور كبير في نشر اللعبة عربياً وأفريقياً.

والتقى فكرون أيضاً برئيسة لجنة التنمية والتطوير في الاتحاد الدولي وتم الاتفاق على منح الاتحاد الليبي عدد من المجاديف بمواصفات دولية لتساهم في إقامة المسابقات المحلية.

وهناك مساعٍ أخرى للحصول على مزيد من الدعم في عديد المجالات التي من شأنها الرقي بالتجديف الليبية.

وقام ممثل ليبيا أحمد فكرون على هامش الاجتماع بتقديم درع الاتحاد الليبي للعبة لرئيس الاتحاد الدولي للتجديف .