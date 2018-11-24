مسؤول في مطار بنينا : الخاسر الأكبر من رفع أسعار تذاكر الطيران هو شركات الطيران 

السّلعة الأساسيّة لهذه الشّركات هي " المواطن "، وهو مصدر إيراد هذه الشركات

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أخبار ليبيا 24 – خاص
قال مدير الشؤون الإدارية والمالية ، في إدارة مطار بنينا الدولي “أسامة بن منصور” في تعليق له حول الأخبار المتداولة عن ارتفاع أسعار تذاكر السّفر لشركات الطيران الليبية، أنه يصعب “إن لم يستحيل ” تطبيق هذا الإجراء على الأقل في المدى القريب؛ لأن هذا الإجراء ليس من صالح شركات الطيران أساسا .
وعلّل “بن منصور” بحسب ما ذكره على صفحته الرسميّة على الفيسبوك اليوم السبت، أن السّلعة الأساسيّة لهذه الشّركات هي ” المواطن “، وهو مصدر إيراد هذه الشركات .
وأكد “بن منصور” أن المتضرّر من ارتفاع أسعار التّذاكر، هو المواطن ولكنه ليس الخاسر، لأنه سوف يبحث عن البديل في سفره وترحاله” .
وقال “منصور” بالتالي سيكون الخاسر الأكبر هو شركات الطيران على المدى البعيد، وهذا فضلا على أن مثل هذا الارتفاع ، سيصحبه ارتفاع خدمات المناولة لهذه الشركات، وخدمات الوقود، وكذا الرسوم بأنواعها المدفوعة، لمصلحتي المطارات والطيران المدني .
وأضاف” بن منصور” من هذا المنطلق نرى أنه ليس من المجدي، تطبيق هذا الإجراء وليس من صالح شركات الطيران تطبيقه .
ودعا “بن منصور” إلى إيجاد حلول تبدأ من النظر إلى المواطن أولا، لأنه هو سبب وجود شركات الطيران، ومصدر إيرادها الرئيسي .
وأوضح “بن منصور” في اعتقادي أنه أصبحت الضرورة ملحّة للسماح بدخول شركات طيران أخرى ؛ من أجل خلق نوع من المنافسة الشريفة ، التي ستنعكس على المواطن في شكل تحسين الخدمات ، وتنخفض أسعار التّذاكر بدلا من ارتفاعها .

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