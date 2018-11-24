بعد زيارة بني وليد .. سلامة في مدينة ترهونة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكّد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة” ، أن البعثة تريد أن تكون مدينة ترهونة شريكا فعليا ، في نجاح خطّة الترتيبات الأمنيّة وحلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها “سلامة”، اليوم السبت، إلى مدينة ترهونة، حيث كان في استقباله عميد البلديّة وأعضاء المجلس البلدي، وآمر اللواء السابع، ومدير مديرية الأمن ورئيس جامعة الزيتونة، وبعض ممثلي القطاعات الاجتماعية بالمدينة.

وقال “سلامة” إن الزيارة جاءت بهدف التّعارف والتّواصل والتّفاعل، والعمل على تحصين اتّفاق السّلم الذي تمّ التّوصل إليه في آخر شهر سبتمبر، والاتّفاق على الخطوات المقبلة، والاستماع لحاجات المدينة والعمل على تحقيق الممكن منها.

وتركّز الاجتماع بحسب مركز ترهونة الإعلامي ، حول دور المدينة في التّرتيبات الأمنيّة في طرابلس ومستوى الانجاز في هذه الترتيبات، إضافة إلى دور المدينة في الإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة.

يشار إلى أن هذه الزيارة ، هي الأولى للمبعوث الأممي إلى ترهونة ، بعد توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار في مدينة الزاوية ، بين اللواء السابع وأعيان ترهونة من جهة وكتائب طرابلس وحكومة الوفاق من جهة أخرى.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” ، التقى في العشرين من نوفمبر الحالي في مقرّ البعثة بطرابلس “سالم نوير” عميد بلدية بني وليد المنتخب حديثًا.

وهنّأ “سلامة” عميد بلدية بني وليد على منصبه الجديد، كما جرى مناقشة الاحتياجات التنمويّة والإنسانيّة للمدينة.