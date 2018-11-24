بحجم الفيل…العثور على بقايا حيوان عملاق آكل للعشب يملكُ فمًا يشبه المنقار إلى حد كبير، وله خصائص الزواحف

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كشفت وكالة “أسوشييتد برس” للأنباء أن علماء أكدوا في ورقة نُشرت الخميس في مجلة العلوم ببولندا، أنهم اكتشفوا مخلوقا بأربع أرجل، بحجم الفيل، وينتمي إلى نفس الفصيلة التطورية للثدييات

وأوضح العلماء أن الكائن العاشب، يملكُ فمًا يشبه المنقار إلى حد كبير، وله خصائص الزواحف، وربما يكون قد جاب الأرض خلال أواخر العصر الترياسي قبل أكثر من 200 مليون عام من يومنا.

وغيّر الاكتشافُ أفكار الباحثين، إذ قال جريجوز ندزويدسكي، وهو باحث في الحفريات القديمة في جامعة أوبسالا بالسويد، شارك في الدراسة، إن الحفرية التي تحمل اسم ليسووشيا بوجاني تُغير الفكرة بأن الحيوانات العملاقة الوحيدة الآكلة للعشب في العصر الترياسي المتأخر هي الديناصورات.

بدوره، وصف كريستيان كاميرير وهو باحث متخصص في الديساينودونت في متحف نورث كارولاينا للعلوم الطبيعية، ولم يكن مشاركا في البحث الأمر بأنه “مثير للاهتمام وهام”.

يُذكرُ أن حيوانات مماثلة تحمل اسم الديساينودونت كانت موجودة في فترة أسبق بكثير، قبل أن تمسح سلسلة من الكوارث الطبيعية هذا النوع من الأرض.