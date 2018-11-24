تأجيل لقاء الهلال والخليج و أنباء عن حجب الثقة عن الجعفري

تأجيل لقاء الهلال والخليج و أنباء عن حجب الثقة عن الجعفري سبب التأجيل هو الأحداث التي تعصف بالاتحاد الليبي

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس المركز الإعلامي في نادي الهلال حاتم العرفي أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي قررت تأجيل مباراة فريق الهلال ونظيره خليج سرت المقررة غدا الأحد لحساب الجولة الأولى لدوري كرة القدم والتي كان من المفترض إقامتها في ملعب شهداء بنينا.

وذكر العرفي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24 “أن سبب التأجيل هو الأحداث التي تعصف بالاتحاد الليبي خلال هذه الأيام.

وفِي ذات السياق يجتمع في هذه الأثناء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة لدراسة حجب الثقة على رئيسه جمال الجعفري.

وكانت عدد من أندية الدوري الممتاز قد رفضت انطلاق الدوري الليبي وطالبت باجتماع عاجل للجمعية العمومية وهو ما رفضه الجعفري الذي طالب بدوره بالنصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية.