ارتفاع قتلى انفجار السلماني…والمحامي العام يكلف بالتحقيق في الحادثة وكان أصيب في الانفجار أكثر من 15 شخص من بينهم أطفال ونساء ولايزال عدد منهم يتلقى العلاج وبعضهم حالته حرجه بحسب المصدر، ولم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء الانفجار

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر طبي من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي اليوم السبت وفاة حالة رابعة جراء انفجار منزل بفي منطقة السلماني الغربي.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”أخبار ليبيا24″ أن المتوفى يدعى محمد عبد الهادي الزوي توفي بعد أكثر من 24 ساعة من دخوله للعناية الفائقة.

وأشار المصدر إلى أنه سبق وأن أعلن عن وفاة كل من عزيزة محسن الشوبكي و سليمة عبد السلام عبدالله إضافة إلى صلاح عبد الهادي الزوي.

وكان أصيب في الانفجار أكثر من 15 شخص من بينهم أطفال ونساء ولايزال عدد منهم يتلقى العلاج وبعضهم حالته حرجه بحسب المصدر، ولم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء الانفجار.

وتحدثت وسائل التواصل الاجتماعي عن انفجار أنبوبة غاز فيما نقل شهود عيان أن رائحة البارود انتشرت في المكان في إشارة إلى أن الانفجار كان بسبب وجود ذخيرة.

وذكر مصدر أمني لـ”أخبار ليبيا24″ أن المحامي العام كلف 7 وكلاء نيابة للتحقيق في الحادث وأخذ أقوال المصابين لمعرفة حقيقة الحادث.

ومن جهة أخرى، استأنف الأطباء في قسم الملاحظة في مستشفى الجلاء يوم أمس الجمعة عملهم بعد توقفهم عن العمل لساعات إثر إشهار أحد الخارجين عن القانون سلاحه على طبيب مناوب في القسم.

ومن جهتها، أكدت رئيس قسم الإعلام في المستشفى فاديا البرغثي أن المستشفى يعمل بشكل طبيعي منذ يوم أمس عقب الحادثة وأن أطباء قسم الملاحظة فقط توقفوا عن العمل تضامنًا مع زميلهم.

ويعتبر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث من أكبر المستشفيات في المنطقة الشرقية ويستقبل الحالات من مختلف مناطق الشرق الليبي.