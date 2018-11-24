مدير مكتب إعلام الجوية الليبية: مستمرون في رفع الأسعار..والتيناز وجوده غير شرعي

مدير مكتب إعلام الجوية الليبية: مستمرون في رفع الأسعار..والتيناز وجوده غير شرعي تضاربت الأنباء حول تراجع الشركة عن قرار الرفع من عدمه

أخبار ليبيا24- خاص

نفى مدير مكتب الإعلام والناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس محمد قنيوة خبر تراجع الشركة عن رفع أسعار التذاكر مؤكدًا استمرارها في الرفع.

وأضاف قنيوة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الصفحة التي تدعي تبيعتها لمكتب إعلام الشركة على “فيسبوك” غير معترف بها ولا تمثل الشركة.

وأشار مدير مكتب الإعلام والناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية إلى أن وجود رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن “خالد التيناز” على رأس إدارة الشركة في بنغازي غير شرعي.

وفي سؤاله توجهت به الوكالة حول الاحتجاج الواسع الاعتراضات من قبل المواطنين بخصوص زيادة أسعار التذاكر قال قنيوة:”إن الشركة تقدر ظروف المواطنين خاصة وان غالبيتهم يقصدون السفر لغرض العلاج وليس للسياحة”.

ولفت مدير مكتب الإعلام والناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية إلى أن الشركة سبق وأن خاطبت المسؤولين في الدولة لتقديم التسهيلات للشركة ولكن دون جدوى.

الجدير بالذكر أن الهيأة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، رفضت زيادة أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران الناقلة، مهددة باتخاذ عدة إجراءات ضد الشركات، بينها رفع إيجار شركات الخدمات الأرضية وإلغاء دعم الوقود لها .

يشار إلى أن شركات الخطوط الجوية الليبية والأفريقية أعلنت اليومين الماضيين عزمها رفع أسعار التذاكر للمسافرين على أجنحتها.