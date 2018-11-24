أرشيفية

اشتباكات ومطاردة لفلول “داعش” في تازربو

تم قتل ستة إرهابيين وتدمير عددًا من السيارات، ولا تزال عملية المطادرة مستمرة

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أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر محلية وعسكرية متطابقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وشباب تازربو، والمجموعة المسلحة الإرهابية التي هاجمت تازربو في بوابة وادي الحطب بمدخل جبال الهاروج.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″ إنه تم قتل ستة إرهابيين وتدمير عددًا من السيارات، ولا تزال عملية المطادرة مستمرة حتى اللحظة، جنوب شرق ليبيا.

وكان مصدر مطلع أكد  ليل أمس الجمعة أن تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” سيطر على مركز شرطة تازربو وأجزاء من المنطقة .

وقال المصدر لـ”أخبار ليبيا24″ إن الاشتباكات وقعت بين قوات الأمن والشباب المساند في المنطقة ضد عناصر داعش التي قامت بهجوم مباغت على المنطقة .

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