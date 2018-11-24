مواصلات المؤقتة : تهدد شركات الطيران في حال رفع أسعار التذاكر باتخاذ عدة إجراءات أسباب ارتفاع الأسعار الجديدة التي اعتمدت عليها الشركات الناقلة للطيران في زيادة أسعار التذاكر

أخبار ليبيا 24 – خاص

رفضت الهيأة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، زيادة أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران الناقلة، مهددة باتخاذ عدة إجراءات ضد الشركات، بينها رفع إيجار شركات الخدمات الأرضية وإلغاء دعم الوقود لها .

وأكد رئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر إنه سيكون هناك اجتماع مشترك مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات والشركات الناقلة، لتوضيح أسباب ارتفاع الأسعار الجديدة التي اعتمدت عليها الشركات الناقلة للطيران في زيادة أسعار التذاكر، والأسس التي استندت إليها .

وأوضح أن الفترة السابقة لا يوجد فيها سعر صرف رسمي ثابت ما جعل أسعار الصرف معتمدة على السوق السوداء، إلا أن أسعار التذاكر ثابتة ولم تتغير.

وأضاف رئيس الهيأة أن الإصلاحات اقترحت من أجل تحسين الخدمات للمواطن لا لتنعكس على الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن الشركات الناقلة تأخذ سعر الوقود بالسعر المدعوم وبتكلفة زهيدة، حيث إن جميع تذاكرها سنوية ولا تدفع إيراداتها لمصلحة المطارات والطيران المدني.

وقال إنه سيتم اتخاذ عدة تدابير من بينها إلغاء الدعم للوقود عند تزويده للطائرات التابعة لهذه الشركات الناقلة، ورفع إيجار شركات الخدمات الأرضية، وإعادة جدولة التذاكر السنوية والشهرية، وإلزام الشركات بسداد جميع ما عليها من التزامات للإيراد العام مقابل الخدمات لمصلحتي المطارات والطيران المدني، وإعادة النظر في هذه الرسوم بما يناسب قدرة المواطنين على سدادها.

وطالب رئيس الهيأة الشركات بإتباع سياسة تقشفية للحد من مصروفاتها بدلا من تحميلها على المواطن.

وكانت قد أعلنت شركتا الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الأفريقية، عن رفع أسعار التذاكر حوالي 3 أضعاف، ابتداءً من 1 ديسمبر 2018.