تشكيل غرفة طوارئ مصغرة مع المستشفيات المحيطة بمدينة تازربو

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة تعليماته العاجلة ، برفع حالة التأهب والطوارئ ، بكافة المستشفيات العامة والقروية بالمدن والقرى والبلديات المحيطة بمدينة تازربو ، استعداداً لاستقبال أي مصابين ، وتقديم كافة الخدمات العلاجية والإسعافية للجرحى والمصابين إثر الهجوم الغادر الذي استهدف بلدية تازربو من قبل الجماعات الإرهابية .

ومن جانبه ، أوضح مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة “إسماعيل العيضه” أنه بناءً على تعليمات “عقوب” قام بتشكيل غرفة طوارئ مصغرة مع المستشفيات المحيطة بمدينة تازربو ، وتحديداً مستشفى الشهيد أمحمد المقريف بأجدابيا ، ومستشفى الواحات ، والمرافق الصحية بالكفرة ، وتازربو ، وجهاز الاسعاف والطوارئ ، لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية للجرحى و المصابين .

وأكد العيضه أن عدد الشهداء الذين سقطوا إثر الهجوم الغادر الذي استهدف بلدية تازربو وصل إلى 8 شهداء وعدد “11” مصاباً.

وأضاف مدير إدارة المناطق الصحية أن وكيل عام وزارة الصحة أعطى تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بشحن كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية في تازربو لتسهيل سرعة تقديم الخدمة .

في الوقت الذي تعرب فيه وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة عن إدانتها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي تقوم به أيادي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون ، في محاولة لاستهداف المواطنين والأجهزة الأمنية والشرطية في بلدية تازربو الواقعة بالجنوب الشرقي لليبيا ، مما سبب في سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

تؤكد الوزارة ، أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وتطالب الوزارة كافة المستشفيات بمدينة تازربو وما جاورها التواصل العاجل مع غرفة الطوارئ والأزمات بالديوان على الأرقام المخصصة لسرعة تقديم الخدمة ، مؤكدةً بأنها على تواصل مع الجميع في تازربو للاطمئنان على أوضاع المصابين والجرحى.